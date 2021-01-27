Раненый тигренок идет на поправку в Приморье

Владивосток, 27 января. Тигренок Росомаха, которого спасли от ампутации лапы приморские хирурги, переехал в просторный вольер. Специалисты не оставляют надежды, что в скором времени хищника удастся вернуть в дикую природу, сообщает корреспондент ФАН.

«Росомаха продвинулся ещё на один шаг к заветной мечте — оказаться на воле. Видео освоения Росомахой новой территории доказывает, что он уже может бегать, и довольно быстро. Очень надеемся, что он пойдёт и дальше в своем развитии, но если у него вдруг не получится, то в этом нет трагедии. Ведь даже то, что он остался жив — это уже чудо», —рассказал Сергей Арамилев, директор АНО Центр «Амурский тигр».

Раненого тигренка нашли охотники в ноябре прошлого года, после его забрали сотрудники специализированной группы по разрешению конфликтных ситуаций между человеком и крупными хищниками Министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края. За жизнь одной из самых редких кошек планеты боролись не только ветеринары. Чтобы спасти тяжело травмированные лапы, на операцию пригласили хирургов-травматологов из Владивостокской клинической больницы № 2. За удивительную способность к регенерации, тигренка прозвали Росомахой, как одноименного героя комиксов.

На кадрах видно, что Росомаха при переселении в вольер выпрыгнул из переноски и начал активно двигаться. По словам специалистов, прогнозы делать еще рано, но позитивная динамика уже налицо.

«Процесс восстановления прооперированной лапы идет по плану, костная мозоль уже полностью сформирована, и Росомаха уже полноценно пользуется своей конечностью. Конечно, он еще немного прихрамывает, но это нормально после таких операций, и со временем это пройдет. Сейчас мы планируем регулярно устраивать ему охоты по отработанной методике», — рассказал Виктор Кузьменко, директор МРОО «Центр «Тигр».

Сотрудникам Центра «Амурский тигр» предстоит не менее сложная, чем лечение зверя задача. Чтобы вернуть его обратно в лес, нужно научить тигра охотиться, скрытно передвигаться по лесу, взаимодействовать с другими хищниками, в общем, вести себя, как настоящий тигр. И самое важное, не допустить появления привязанности к людям, иначе в дикой природе это может привести к печальным последствиям.

Сейчас в Приморском и Хабаровском краях проходят реабилитацию три особи амурского тигра: тигрица Санда и Росомаха в Центре реабилитации тигров и других редких животных в с. Алексеевка Приморского края, а также тигрица из Бикинского района в Центре реабилитации диких животных «Утес» в с. Кутузовка Хабаровского края.

Ранее ФАН писал, что раненый тигренок перенес несколько операций в Приморье. После нападения крупного хищника у тигренка были множественные переломы.