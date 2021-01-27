Полицейские во Владивостоке помогают водителям на гололеде, ФАН публикует видео

Владивосток, 27 января. В сети набирает популярность видео, на котором сотрудник ДПС подталкивает забуксовавшую на гололеде машину. Пользователи соцсетей восхищаются поступком полицейского, сообщает корреспондент ФАН.

«Он еще автобус помогал толкать», «Парень молодец! Передо мной пять машин затолкал», «Спасибо инспектору. Есть ещё люди в данной профессии», — пишут в комментариях под видео.

instagram.com @katy_rybak86

На кадрах сотрудник ДПС толкает машину такси, которая поднимается по улице Светланской к перекрестку с улицей Уборевича. Это центральная часть Владивостока, рядом находится городская площадь и здание краевого правительства. По словам очевидцев, полицейский помог множеству автолюбителей и даже толкал пассажирский автобус.

Дорожная обстановка во Владивостоке сильно осложнилась после снега с дождем, который прошел во вторник, 26 января. Несмотря на все усилия городских властей, среда началась для горожан с многочасовых пробок. Главной причиной заторов стали покрытые льдом подъемы и спуски.

Ранее ФАН писал, что в столице ДФО устраняют последствия дождя и последовавших за ним заморозков.