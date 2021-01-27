Владивосток пережил очередной ледяной дождь

Владивосток, 27 января. В столице ДФО устраняют последствия дождя и последовавших за ним заморозков. Из-за гололеда весь город с утра стоит в пробках, сообщает корреспондент ФАН.

«Что происходит? Я два часа еду с Постышева к Фуникулеру, это невозможно просто», — жалуется один из автолюбителей в социальных сетях.

Пробки во Владивостоке достигли отметки девять баллов уже в восемь утра и к обеду меньше не стали. По всему городу водители личного и общественного транспорта буксуют на оледенелых подъемах. В некоторых случаях пассажирам автобусов приходится самим толкать большие машины.

Снег начался во вторник, 26 января и к ночи перешел в дождь со снегом, уже вечером движение даже на основных улицах было затруднено. Прямо в центре города машины и общественный транспорт буксовали на подъемах. За ночь на обработку дорог от льда коммунальные службы использовали 513 песко-соляной смеси и 280 тонн жидкого химреагента.

«Переход через 0°C в январе – опасное явление. Избежать образования наледи просто невозможно. Для ее предотвращения и ликвидации дороги, тротуары, лестницы, остановки и переходы обрабатываем реагентами. Просим горожан быть предельно внимательными и осторожными», —сообщают в оперативно штабе города.

По прогнозам синоптиков, уже завтра Владивосток накроет еще один циклон, который придет из Монголии. Согласно расчётам, будет дуть сильный северный ветер, а снега выпадет еще больше.

Ранее ФАН писал, что Приморский край получил свыше 90 единиц новой коммунальной техники. Среди купленной техники есть погрузчики, коммунальные тракторы, мусоровозы, самосвалы, машины для очистки дорог и другие.