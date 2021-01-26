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Власти Приморья закупили новую технику для коммунальных краевых служб

Власти Приморья закупили новую технику для коммунальных краевых служб

Владивосток, 26 января. Свыше 90 единиц новой коммунальной техники появится на улицах Приморского края. Губернатор Олег Кожемяко передал ключи от машин главам муниципальных образований.

Всего было закуплено 93 единицы новой техники производства России и Белоруссии. Деньги на эти цели были выделены «Дальневосточной единой субсидией» в размере 200 млн рублей. Среди купленной техники есть погрузчики, коммунальные тракторы, мусоровозы, самосвалы, машины для очистки дорог и другие.

Порядка 40 единиц техники будут направлены на краевое предприятие «Приморский экологический оператор» и муниципальные образования. Машины получат Владивосток, Артем, Михайловский, Надеждинский и Яковлевский районы, а также ЗАТО Фокино. В ближайшие три года власти Приморья планируют создать достаточный парк техники для оперативного и качественного вывозы мусора и очистки дорог.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко ранее назвал способ успешной реализации национальных проектов. Он считает, что этого можно добиться путем вовлечения общественности в процесс.

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