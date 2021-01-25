Приморским предприятиям лесной отрасли обеспечат новое качество госуслуг

Владивосток, 25 января. Правительство Приморского края заключит соглашения о взаимодействии с компаниями лесной отрасли, сообщила пресс-служба регионального кабмина.

Зампредседателя правительства Приморского края Константин Шестаков вместе с исполняющим обязанности министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира региона Константином Степановым провели встречу с участниками Приморской ассоциации лесопромышленников и экспортеров леса. Степанов указал, что правительство рассматривает ассоциацию как надежного партнера по взаимодействию с участниками рынка.

«Первое, что мы хотим сделать, – обеспечить максимальное качество государственных услуг. Речь идет о заполнении лесных деклараций, отчетов об использовании лесов и оформлении других документов, которое в настоящее время затруднено», — указал чиновник.

Он сообщил, что до конца месяца на портале «Госуслуги» появится возможность заполнения лесных деклараций и подачи отчетов об использовании лесов.

В конце декабря сотрудники агентства по рыболовству Приморского края сообщили, что в регионе от мусора очистили 34,3 километра морского побережья. Весь мусор вывезен на специальный полигон.