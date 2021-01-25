Глава Приморья назвал условие для успешной реализации нацпроектов

Владивосток, 25 января. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко призвал активно вовлекать общественность в реализацию национальных проектов. В таком случае будет обеспечено их максимальное выполнение.

Глава Приморья рассказал о высоких показателях реализации нацпроектов в регионе в прошлом году. По его словам, несмотря на пандемию, в Приморском крае удалось создать 268 из 274 запланированных объектов.

«Наши усилия дали свои плоды: ускоренная контрактация в начале года, еженедельные штабы органов региональной и муниципальной власти по объектам, ежемесячные проектные комитеты, регулярный мониторинг освоения финансов, привлечение общественных наблюдателей, — сказал Кожемяко. — Данную работу необходимо продолжить и усовершенствовать, чтобы в 2021 году выйти на 100%-е исполнение нацпроектов и сделать это качественно».

В этом году, по словам главы региона, число проектов, направленных на достижение национальных целей, уменьшится до 46. Вместе с этим добавится один новый проект — «Туризм».

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко, говоря о реализации нацпроекта «Здравоохранение» в 2020 году, заявил, что цели по нему были достигнуты в полном объеме. По сравнению с 2019 годом кассовое исполнение составило 96%.