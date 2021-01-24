Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Журналист создал классификацию задержанных на незаконном митинге во Владивостоке

Журналист создал классификацию задержанных на незаконном митинге во ВладивостокеВладивосток, 24 января. Фотограф Антон Новгородов, которого задержала полиция во Владивостоке во время проведения несанкционированной акции, рассказал о типах людей, которые попали с ним в отделение. В своем посте в Facebook журналист составил подробный портрет каждой категории.

К первому типу людей он отнес искренних участников, которые ходят на все возможные акции протеста и, возможно, имеют какие-то твердые убеждения. Второй тип, это люди среднего возраста и старше, часто нетрезвые, которые ведут себя агрессивно.

«Легко заводятся, поддаются на все провокации и сами провоцируют ситуацию. Легко ввязываются в драку. Оскорбляют отборным матом сотрудников полиции. Бегают быстро, но недалеко. В отделении ведут себя шумно, могут специально нарушать правила, например, слушать громко музыку или курить в туалете. Сотрудники полиции в отделении, обычно, до последнего сохраняют по отношении к ним свое терпение», — пишет Антон Новгородов.

Еще одна категория, так называемые «малолетние активисты», в целом похожа на предыдущую, рассказывает журналист.

«Более шумные и быстрые, так как им хватает своих природных «стероидов». Провоцируют, но не лезут в драку, при любом намеке на атаку со стороны полиции быстро убегают. Иногда действительно удается убежать. Отбежав, снова начинают провоцировать, например, кидать в полицию снег, мелочь, камни. Часто демонстративно, не прячась за спины», — написал фотограф.

Антон отметил, что такие молодые люди хорошо подкованы юридически и уверенно разговаривают с сотрудниками полиции, но осекаются при первом замечании. Следующая категория, это так же подростки, но оказавшиеся на акции ради забавы и острых ощущений.

«Основной мотив прийти на митинг — переходный возраст и связанный с ним нигилизм. В толпе очень смелые и дерзкие. При задержании с применением силы, испытывают сильный стресс и желание поскорее вернуться домой. Даже в отсутствии сотрудников отделения боятся сознаться, что специально пришли на митинг. Никаких статей не знают, соглашаются на все условия, лишь бы не было сложностей с учебой или других проблем. В отделении ведут себя спокойно и кротко. Скорее всего, второй раз на подобное мероприятие не пойдут», — делится своими наблюдениями автор.

И в завершении журналист отметил тех, кто якобы случайно проходил мимо в момент задержания. Он сомневается, что взрослый человек может случайно оказаться в толпе перед облаченными в защитную амуницию сотрудниками полиции.

«В полную «невинность» этого типа не совсем верю, так как человек, который совершенно не желает попасть под замес, не будет выходить на путь к суровому «омоновцу» или в этот момент выходить из кафе. Возможно, им двигал латентный протест или глупость», — заключает Антон Новгородов.

Ранее ФАН писал, что правоохранители задержали 12 несовершеннолетних приморцев за участие в незаконной акции 23 января. Об этом сообщила омбудсмен по правам ребенка в Приморье Ольга Романова.

Новости партнеров