Журналист создал классификацию задержанных на незаконном митинге во Владивостоке

Владивосток, 24 января. Фотограф Антон Новгородов, которого задержала полиция во Владивостоке во время проведения несанкционированной акции, рассказал о типах людей, которые попали с ним в отделение. В своем посте в Facebook журналист составил подробный портрет каждой категории.

К первому типу людей он отнес искренних участников, которые ходят на все возможные акции протеста и, возможно, имеют какие-то твердые убеждения. Второй тип, это люди среднего возраста и старше, часто нетрезвые, которые ведут себя агрессивно.

«Легко заводятся, поддаются на все провокации и сами провоцируют ситуацию. Легко ввязываются в драку. Оскорбляют отборным матом сотрудников полиции. Бегают быстро, но недалеко. В отделении ведут себя шумно, могут специально нарушать правила, например, слушать громко музыку или курить в туалете. Сотрудники полиции в отделении, обычно, до последнего сохраняют по отношении к ним свое терпение», — пишет Антон Новгородов.

Еще одна категория, так называемые «малолетние активисты», в целом похожа на предыдущую, рассказывает журналист.

«Более шумные и быстрые, так как им хватает своих природных «стероидов». Провоцируют, но не лезут в драку, при любом намеке на атаку со стороны полиции быстро убегают. Иногда действительно удается убежать. Отбежав, снова начинают провоцировать, например, кидать в полицию снег, мелочь, камни. Часто демонстративно, не прячась за спины», — написал фотограф.

Антон отметил, что такие молодые люди хорошо подкованы юридически и уверенно разговаривают с сотрудниками полиции, но осекаются при первом замечании. Следующая категория, это так же подростки, но оказавшиеся на акции ради забавы и острых ощущений.

«Основной мотив прийти на митинг — переходный возраст и связанный с ним нигилизм. В толпе очень смелые и дерзкие. При задержании с применением силы, испытывают сильный стресс и желание поскорее вернуться домой. Даже в отсутствии сотрудников отделения боятся сознаться, что специально пришли на митинг. Никаких статей не знают, соглашаются на все условия, лишь бы не было сложностей с учебой или других проблем. В отделении ведут себя спокойно и кротко. Скорее всего, второй раз на подобное мероприятие не пойдут», — делится своими наблюдениями автор.

И в завершении журналист отметил тех, кто якобы случайно проходил мимо в момент задержания. Он сомневается, что взрослый человек может случайно оказаться в толпе перед облаченными в защитную амуницию сотрудниками полиции.

«В полную «невинность» этого типа не совсем верю, так как человек, который совершенно не желает попасть под замес, не будет выходить на путь к суровому «омоновцу» или в этот момент выходить из кафе. Возможно, им двигал латентный протест или глупость», — заключает Антон Новгородов.

Ранее ФАН писал, что правоохранители задержали 12 несовершеннолетних приморцев за участие в незаконной акции 23 января. Об этом сообщила омбудсмен по правам ребенка в Приморье Ольга Романова.