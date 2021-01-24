Гонка на собачьих упряжках прошла в Приморье

Владивосток, 24 января. Более 40 участников из регионов Дальнего Востока и Сибири приняли участие в соревнованиях по ездовому спорту «Восток России». Снежную трассу организовали на льду водохранилища Кронштадтка в Приморском крае, сообщает корреспондент ФАН.

Соревнования, которые проходят в рамках этапа Кубка России по снежным дисциплинам ездового спорта, собрали владельцев хаски и маламутов для выступлений в нескольких категориях. Это нарты на две, четыре и шесть собак, а также гонка с одной собакой на лыжах. Отдельно проводились юниорские заезды и для детей. Самому младшему участнику всего пять лет.

«Обожаю детские старты — эмоции детей и родителей, переживания и волнения. Мы привыкли делать трассу для детей по прямой , метров 200, а в Приморье был круг. Нормальный такой кружок!» — рассказала Ксения Старцева, которая приехала на соревнования из Комсомольска-на-Амуре.

Поверхность водохранилища для соревнований выбрана не случайно. На большой площади организаторы смогли сделать максимально удобные и при этом интересные маршруты, длиной по пять и восемь километров, которые пришлись по душе всем спортсменам. А за безопасностью следили сотрудники МЧС, они заранее проверили толщину льда на протяжении всей трассы.

«Все участники соревнований были проинструктированы о мерах безопасности и правилах поведения на льду, а также им были розданы памятки о правилах безопасного поведения в экстремальных ситуациях», — подчеркнули в краевом управлении МЧС России.

Соревнования проходили два дня подряд и стали настоящим испытанием для любителей ездового спорта. По итогам заездов на призовой подиум поднялись за дипломами и кубками представители всех регионов.

Ранее ФАН писал, что во Владивостоке объявлен прием заявок на участие в ежегодном велоралли «Тур острова Папенберг», которое состоится 14 февраля 2021 года.