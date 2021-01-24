Врачи три часа не могли добраться к ребенку из-за митингов во Владивостоке

Владивосток, 24 января. Несанкционированные митинги стали причиной больших пробок в центре Владивостока. Заложниками такой ситуации стали не автомобилисты, но и врачи скорой помощи.

Пробки, которые образовались в центре Владивостока из-за несогласованных митингов нарушили работу бригад скорой помощи. Четыре экипажа не смогли проехать к пациентам. При этом, одна из группы врачей выезжала к больному 9-месячному ребенку. Добраться к нему медики смогли лишь через три часа.

Диспетчер скорой помощи рассказала, что из-за пробок экипажи не могли доехать также до больных пневмонией. Она отметила, что всего в момент несанкционированного митинга было четыре срочных вызова.

ФАН ранее сообщал, что в Саратове автомобиль скорой помощи столкнулся с патрульным автомобилем и перевернулся на перекрестке улиц Кутякова и Астраханской рядом с ТРЦ «Триумф-Молл». По данным регионального ГИБДД, машина скорой врезалась в служебную Lada Granta. Внутри скорой находился пациент с обширным инфарктом.