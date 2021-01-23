Приморские судостроители начали год с достижений

Владивосток, 23 января. Сразу два судоремонтных завода в Приморском крае успели до конца января похвастаться успехом. В Находке завершили отгрузили на баржу секцию «Афрамакса», а в Ливадии спустили на воду мотобот, сообщает корреспондент ФАН.

Строительство серии из 12 танкеров типа «Афрамакс» ведется на судостроительном комплексе «Звезда» в городе Большой Камень, но чтобы ускорить строительство, часть работ над проектом выполняют и другие приморские верфи. Находкинский судоремонтный завод завершил работу над палубной секцией будущего танкера. Готовую конструкцию на днях отгрузили на баржу, которая доставит ее на СКК «Звезда».

«Операция произведена без использования тяжелых кранов, путем наката секций с причала на палубу баржи. Инженеры завода в очередной раз показали инновационный подход в реализации своих технических идей, а производственный коллектив выполнил техническую реализацию. ​ А то, что казалось невыполнимо, выполнили в срок», — сообщили представители НСРЗ.

А в соседнем поселке Ливадия спустили первый из двух мотоботов, которые будут работать с плавбазами на путине.

«Оба судна после ввода в эксплуатацию будут работать с плавзаводом «Капитан Ефремов»: принимать рыбу из ставных неводов и транспортировать в трюме улов, а также при необходимости орудия лова и другие грузы», — сообщили в пресс-службе компании «Доброфлот».

Ранее ФАН собрал самые значимые проекты приморских корабелов 2020 года. Среди них первый танкер типа «Афрамакс», «Владимир Мономах» и модернизация большого противолодочного корабля «Маршал Шапошников».