ФАН публикует кадры утопленной рыбаками машины в Приморье

Владивосток, 24 января. Поиск лучшего места для рыбалки едва не стоил жизни компании приморцев. Печальную участь их машины показал дайвер, которого наняли, чтобы достать автомобиль, передает корреспондент ФАН.

«Самое главное, что мужчине показывали, где проталина, и предупреждали, что туда лучше не ехать. Пока искал место, где рыба клюет, наверное, потерял его из виду. Благо все произошло медленно, успели выбраться все», – рассказал инструктор по дайвингу клуба подводного поиска «Восток» Сергей Тесленко.

Въехав в проталину, тяжелый Toyota Surf начал медленно погружаться под лет. По словам очевидцев, машина тонула почти сорок минут. Все это время ее хозяину оставалось только смотреть, как любимый джип уходит под воду. Единственный шанс на спасение был вытянуть его тросом с помощью другого джипа, но, как назло, рядом никто не проезжал.

Дайверы, которых привлекли к поиску автомобиля, нашли его на глубине 19 метров, перевернутым на крышу. Вытянуть сразу транспортное средство не получилось, сейчас в Приморье оттепель, поэтому лед слишком хрупкий.

Стоимость подъема около 80 – 100 тысяч рублей, еще примерно в два раза больше придется выложить за ремонт после погружения в соленую морскую воду. Килограмм парной наваги, ради которой рискуют приморские рыбаки, можно найти на рынке самое меньшее за 150 рублей.

Ранее ФАН сообщал, что внедорожник Toyota Surf провалился под лед Амурского залива прямо на глазах у очевидцев. Жители столицы Дальнего Востока отмечают, что это типичная ситуация.