Водитель не пострадал, несмотря на то, что его машину согнуло пополам в автоаварии

Владивосток, 23 января. Житель Партизанска вылетел в кювет и врезался в дерево на Toyota Corona. В машине в это время находились две девочки 16-17 лет, сообщает корреспондент ФАН.

«Двигаясь со стороны улицы Партизанской в направлении Днепровской, водитель не справился с управлением и совершил съезд в правый кювет по ходу движения транспортного средства с последующим наездом на дерево. В момент происшествия участники автоаварии были пристегнуты ремнями безопасности, что позволило избежать тяжелых травм», — рассказали в приморской полиции.

Удар о дерево, который пришелся на место водителя, был такой силы, что машину буквально согнуло пополам. Тем не менее, медицинская помощь водителю не понадобилась.

Прибывшие на место полицейские выяснили, что управлял машиной 23-летний молодой человек, который еще не получил водительское удостоверение. Состояние алкогольного опьянения у автолюбителя не установлено. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее ФАН писал, что машина вспыхнула прямо на ходу на одной из улиц, расположенных в центре города. Охваченный огнем автомобиль стал причиной большого дорожного затора.