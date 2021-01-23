Сотни приморцев попытали удачу в «Народной рыбалке»

Владивосток, 23 января. Соревнования по подледному лову и дегустация корюшки собрали множество жителей Приморья во Владивостоке. По оценкам организаторов, только в состязаниях прияли участие более 600 рыбаков из разных уголков Приморья, сообщает корреспондент ФАН.

«Я, честно сказать, рыбак по настроению, а вот как раз с настроением сегодня все было отлично. Пообщались, порыбачили, встретили хороших знакомых, отлично провели день», — делится впечатлениями один из участников.

На льду отмечали, что рыбалка оказалась не самой удачной. Рыбы было мало, клев не шел, но это только добавляло азарта. Участников состязаний манили призы – три надувных лодки, одна из которых с подвесным мотором — мечта любого рыбака.

Организаторы постарались сделать соревнования интересными всем – рыбаки смогли показать мастерство и побороться за призы, а горожане отведать свежей корюшки, которую готовили тут же, на мангалах. Для зрителей фестиваля было приготовлено более 200 кг корюшки, помимо этого, всех желающих угощали ухой и солдатской кашей.

Зимняя рыбалка – излюбленное хобби жителей Приморья, практически в каждой семье ей занимается мужская, а то и женская половина. Корюшка, навага – рыба недорогая, но по-своему вкусная. И как говорят сами рыбаки, важен не улов, а сам процесс.

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