Скрывшегося после наезда на ребенка водителя разыскивают во Владивостоке

Владивосток, 21 января. Несовершеннолетняя девочка серьезно пострадала в результате наезда автомобиля в зоне действия пешеходного перехода. Злоумышленнику удалось скрыться с места преступления.

Информацию об этом ФАН подтвердили в пресс-службе УМВД по Приморскому краю. В ведомстве уточнили, что инцидент произошел на улице Днепровской вблизи проспекта 100-летия Владивостока. Жертвой аварии едва не стала 13-летняя школьница. Медики диагностировали у нее сотрясение головного мозга.

Сейчас виновника разыскивают сотрудники полиции. Стражи правопорядка призвали свидетелей инцидента оказать содействие в рамках установления личности водителя и его задержания.

Ранее в Москве в результате ДТП погиб брат гимнастки Натальи Булычевой. Мужчину сбила иномарка после выхода из салона трамвая.