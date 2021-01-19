Машина загорелась на ходу во Владивостоке, ФАН публикует видео

Владивосток, 19 января. Машина сгорела прямо на дороге во Владивостоке. Toyota Duet вспыхнула прямо на ходу на одной из улиц, расположенных в центре города, передает корреспондент ФАН.

«В 16.17 пожарным поступила информация о возгорании, а в 16.24 бригада прибыла на место. Полностью ликвидировали пожар в 16.52.В тушении было задействовано шесть человек и одна единица техники. Пострадавших нет. Общая площадь пожара четыре кв. метра», — рассказали в краевом управлении МЧС.

Японская малолитражка двигалась по улице Верхнепортовой, когда водитель заметил языки пламени из-под капота. Он остановился и выбежал из машины, но потушить самостоятельно ее не смог. К приезду пожарных автомобиль был полностью охвачен огнем.

Транспортное средство выгорело за считанные минуты, а происшествие стало причиной большой пробки в районе Эгершельда.

Ранее ФАН писал, что пожар сделал непригодным для проживания барак на мысе Чумака во Владивостоке. Семьи из сгоревшего здания размещают в пункте временного пребывания.