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Машина загорелась на ходу во Владивостоке, ФАН публикует видео

Машина загорелась на ходу во Владивостоке, ФАН публикует видеоВладивосток, 19 января. Машина сгорела прямо на дороге во Владивостоке. Toyota Duet вспыхнула прямо на ходу на одной из улиц, расположенных в центре города, передает корреспондент ФАН.

«В 16.17 пожарным поступила информация о возгорании, а в 16.24 бригада прибыла на место. Полностью ликвидировали пожар в 16.52.В тушении было задействовано шесть человек и одна единица техники. Пострадавших нет. Общая площадь пожара четыре кв. метра», — рассказали в краевом управлении МЧС.

Японская малолитражка двигалась по улице Верхнепортовой, когда водитель заметил языки пламени из-под капота. Он остановился и выбежал из машины, но потушить самостоятельно ее не смог. К приезду пожарных автомобиль был полностью охвачен огнем.

Транспортное средство выгорело за считанные минуты, а происшествие стало причиной большой пробки в районе Эгершельда.

Ранее ФАН писал, что пожар сделал непригодным для проживания барак на мысе Чумака во Владивостоке. Семьи из сгоревшего здания размещают в пункте временного пребывания.

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