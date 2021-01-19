Владивосток встретил студентов из Египта снегопадом

Владивосток, 19 января. Знакомство с Россией началось для студентов из Египта со снегопада. Четверо молодых человек приехали во Владивосток на обучение, сообщает корреспондент ФАН.

«Климат в России морозный и суровый, но люди очень добрые», — поделился первыми впечатлениями студент Мохамед Эльсайед

Будущие врачи прибыли в столицу ДФО для языковой практики. Они будут проходить ее в Международном институте Дальрыбвтуза. Привыкшие к жаркому климату они были удивлены отсутствию листьев на деревьях. А снегопад стал для них настоящим сюрпризом.

Студенты из тёплого и солнечного Египта ни разу не видели снег, и не могли поверить собственным глазам и ощущениям. Взрослые парни резвились как дети, хватали снег голыми руками, и не понимали, почему он такой холодный.

Международный институт при Дальрыбвтузе пользуется популярностью у иностранных студентов, которые интересуются изучением русского языка. В эти дни институт ожидает приезд студентки из Объединённых Арабских Эмиратов.

Ранее ФАН писал, что в Приморье в этом году заработает необычный образовательный проект на «Дальневосточном гектаре». В «Лесной школе» туристов будут знакомить с уникальной природой Дальнего Востока