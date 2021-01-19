Клетка с попугаями привела приморца за решетку

Владивосток, 19 января. Полицией города Артема задержан местный житель, который совершил ограбление зоомагазина. Добычей молодого человека, помимо денег, стала клетка с волнистыми попугайчиками, передает корреспондент ФАН.

«В дежурную поступило сообщение сотрудницы зоомагазина. Женщина рассказала, что неизвестный, угрожая ножом, похитил 700 рублей и клетку с волнистыми попугаями. Сумма причиненного ущерба составила шесть тысяч рублей», — сообщили в приморской полиции.

Грабителем, которого по горячим следам, оказался 28-летний местный житель. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение разбойного нападения. В тот день, по словам молодого человека, он употреблял спиртные напитки, а когда алкоголь закончился решил раздобыть денег незаконным путем.

Идея прихватить с собой вместе с деньгами клетку с птицами возникла у него случайно. Он захотел порадовать свою девушку необычным подарком. В ходе обыска по его месту жительства полицейские изъяли клетку с птицами, а также похищенные денежные средства.

В следственном подразделении городского отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (Разбой). Молодой человек может получить до 10 лет лишения свободы. Сотрудники полиции проверяют его на причастность к ранее совершенным преступлениям.

Ранее ФАН писал, что приморские полицейские помогли женщине завести машину. которая заглохла посреди улицы во время метели. Благодарность жительница Владивостока написала в социальных сетях.