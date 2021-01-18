Самолет DHC-6 экстренно сел во Владивостоке из-за разрушения части шасси

Владивосток, 18 января. Работа аэропорта во Владивостоке затруднена после экстренного приземления самолета DHC-6 авиакомпании «Аврора». При посадке у воздушного судна произошла поломка части шасси.

Жертв и разрушений в результате происшествия удалось избежать. Как сообщает источник ФАН в пресс-службе аэропорта Владивостока, инцидент произошел во время учебно-тренировочного полета. В настоящее время на территории воздушной гавани проходят работы по эвакуации самолета, из-за чего два рейса были вынуждены уйти на запасной аэродром в Хабаровск.

«При посадке произошло разрушение правого пневматика шасси», — отметил собеседник издания.

Похожий случай ранее произошел в Москве. Там из-за поврежденной стойки шасси экстренно сел летевший из Антальи самолет. Находившиеся на борту 180 пассажиров и шесть членов экипажа не пострадали.