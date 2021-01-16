Девушка похитила деньги со счета подруги в Приморье

Владивосток, 16 января. Полицейские Артема задержали подозреваемую в краже денег с банковской карты. Женщину обокрала собственная подруга, передает корреспондент ФАН.

Жительница Артема рассказала полицейским, что с ее счета пропала крупная сумма, 114 тысяч рублей. После опроса потерпевшей, сотрудники уголовного розыска наши подозреваемую, ею оказалась ее подруга.

«Подозреваемая была в гостях у своей приятельницы. Женщина попросила хозяйку квартиры воспользоваться ее телефоном. В это время она увидела, что на телефон знакомой пришло смс-оповещение о зачислении крупной суммы денежных средств», — рассказали в полиции.

Злоумышленница решила воспользоваться ситуацией и осуществила перевод денежных средств на свой банковский счет. К моменту задержания деньги она успела потратить на личные нужды.

Следователем ОМВД России по городу Артему возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей №158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств). Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Ранее ФАН писал, что приморские полицейские помогли женщине завести машину. которая заглохла посреди улицы во время метели. Благодарность жительница Владивостока написала в социальных сетях.