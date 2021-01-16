«Лесная школа» открывается в Приморье

Владивосток, 16 января. В Приморье в этом году заработает необычный образовательный проект на «Дальневосточном гектаре». В «Лесной школе» туристов будут знакомить с уникальной природой Дальнего Востока , передает корреспондент ФАН.

Землю в живописном месте у знаменитой горы Пидан восемь семей получили по программе «Дальневосточный гектар». На площади 20 000 квадратных метров уже строятся домики для персонала для мероприятия на открытом воздухе и гостевые домики. В главном здании «Лесной школы» уже ведутся отделочные работы. Этой осенью туристы смогут найти по экологическому маршруту, на котором сотрудники «Лесной школы» расскажут о удивительном мире Уссурийской тайги и его обитателях. И, конечно, отправиться на гору Пидан, с которой в Приморье связано много легенд.

«Мы решили поднять уровень отдыха и облагородить знаменитую достопримечательность, а также заняться экопросвещением. Три года назад наша группа единомышленников взяла около Пидана 20 гектаров земли, и практически сразу мы приступили к строительству «Лесной школы». На сегодняшний день проект уже работает, и периодически мы проводим мероприятия на нашей площадке, а осенью планируем принять первых учеников, — рассказывает Наталья Бугаец, один из организаторов проекта.

Чтобы продолжить стройку, участники проекта обратились за поддержкой в Агентство по развитию человеческого капитала. Им помогли подготовить комплект документов и заключить договор на получение льготной древесины.

«Мы очень рады, что появляется рабочее решение по льготной древесине — это хорошее подспорье для нашего проекта и всех получателей «гектаров». Кроме того, мы планируем принять участие в конкурсе на грантовое финансирование рекреационной части проекта — дальнейшее обустройство экомаршрутов. Однако основной проблемой сегодня для нас является транспортная доступность. Мы обратились к властям региона за поддержкой в ремонте существующей дороги и надеемся, что нам помогут. Гора Пидан — это одна из ключевых достопримечательностей Приморья, и важно сделать эти места доступными для туристов», — рассказывает Наталья.

В «Лесной школе» будет интересно взрослым, но, конечно, главные гости здесь — это дети. Организаторы проекта уже договариваются с местными школами о проведении экскурсий. Для ребят будет работать студия с большой игровой террасой и кухней. Планируется поставить учебную пасеку, на которой дети узнают, как пчелы собирают и готовят мед. Школьникам расскажут о целебных травах тайги и научат базовым навыкам выживания — как нарубить дров, разжечь огонь без спичек и найти чистую воду.

Ранее ФАН сообщал, что форт №7 Владивостокской крепости стал местом проведения военно-патриотических учений для допризывников «Юные защитники Родины». Дети под руководством инструкторов соревновались в стрельбе, метании гранат и захвате огневых точек.