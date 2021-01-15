Скорую помощь не пропустили в Приморье, ФАН публикует видео

Владивосток, 15 января. В социальных сетях Приморья обсуждают видео, на котором автолюбители мешают проезду кортежа из машин скорой помощи. Номера транспортных средств нарушителей переданы ГИБДД, сообщает корреспондент ФАН.

«Надо выдвинуть законопроект, при котором скорая, может толкать(таранить ) по необходимости автохамов. Оснастить скорую ковшом как у бульдозера, сам факт этого ковша заставит водителей смотреть в оба», «Меня поражает такое поведение, тоже ехала недавно по путепроводу, скорую издалека видно и слышно , если по зеркалам смотреть. Все уже пропустили, но куча хамов не видит и не слышит пока скорая вплотную не подъехала», — пишут пользователи соцсетей под видео.

На ролике, съемка которого ведется из второй кареты скорой помощи, видно, как водители пытаются вклиниться между двумя спецмашинами. Некоторые делают это, создавая аварийную ситуацию, едва не врезаясь в медицинский транспорт.

По правилам дорожного движения, водитель, увидев приближение машины со спецсигналами, включенной сиреной и маячком, должен прижаться вправо и дать возможность ей проехать. Нарушение может грозить очень серьезными последствиями. Так, если по вине водителя врачи не успели к больному, что привело к тяжкому вреду для здоровья, он может лишиться свободы на срок до двух лет. Кроме того, нарушителя могут отправить на принудительные работы на срок до двух лет и выписать ему штраф в размере 80 тысяч рублей.

Если же действия нарушителя повлекли смерть пациента, то виновника могут приговорить к лишению свободы на срок до четырех лет.

Движение во Владивостоке полностью парализовано начавшимся снегопадом. Множество ДТП и застрявшие большегрузы мешают проезду и работе спецтехники.