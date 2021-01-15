Местные жители не рекомендуют Пивоварову приезжать в «распальцованный» Владивосток

Владивосток, 15 января. Пост журналиста Алексея Пивоварова вызвал настоящую бурю негодования среди жителей Владивостока. В своем тексте известная медиа-персона назвала город «распальцованным», а его жителей – «крутанами», которые погружены в «какие-то мутки».

«Да, возможно Владивосток непригоден для жизни: здесь цены безумно высокие, зарплаты низкие, жильё необоснованно дорогое, негде гулять и всё, что вы перечислили. Но нигде нет таких людей. Нигде. Я живу здесь 7 лет, за это время люди приезжали и уезжали, и каждый говорил, что здесь самые прекрасные, думающие, творческие люди. Если (или когда) я уеду, я буду скучать по людям и по морю. Ведь это они про Владивосток, а не распальцованные понторезы», — заступается за город, в который приехала несколько лет назад, пользователь @owl_whale

В своем посте Алексей Пивоваров жалуется на архитектуру города, постоянные пробки из японских машин и плохую инфраструктуру. Но больше всего жителей Владивостока возмутило высказывание о них самих.

«Ну, по сути, в основном правильно сказал, только вот если сравнивать с Москвой, то там в разы напряжение больше. Люди там злые, неприветливые, каждый спешит по своим делам—словно зомби. Во Владивостоке народ в большинстве гораздо более душевный. Хотя и до нас дошла эта московская зараза. Количество отзывчивых людей уменьшается», — возражает журналисту @vovavl75

На защиту столицы Дальневосточного федерального округа встали даже жители из других регионов. В частности, пользователь с Урала в корне не согласен с Пивоваровым.

«Живем в Уральских горах. Любим Владивосток и Приморский край, в отпуск предпочитаем ездить сюда. На черноморское побережье больше не тянет - здесь и природа, и люди совсем другие. Автор, похоже, не знает и не понимает, как живет Россия», — пишет @ pilot_pepelaza

Большинство комментариев сводятся к мысли, что сам журналист вряд ли смог справиться с жизнью в портовом городе.

«Этому журналисту лучше во Владик не приезжать, вряд ли он его поймёт, а выжить и тем более не сможет», «Ты бы поколотил лед на вантах Русского моста рядом с нашими ребятами, сразу бы по-другому пел и писал», — обращаются к журналисту местные жители.

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