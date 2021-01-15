Таможенника задержали за взятку в Уссурийске

Владивосток, 15 января. Сотрудника Уссурийской таможни задержали за получение взятки в размере 240 тысяч рублей. В отношении таможенника еще не определена мера пресечения, передает корреспондент ФАН.

Деньги мужчина получил от одного из предпринимателей в обмен на услуги по беспрепятственному вывозу груза из Приморского края. Условиями сделки было отсутствие контроля и формальный осмотр на таможенном пункте партии товаров в сопредельное государство.

Сразу после получения денег сотрудник таможни был задержан. Улики и другие доказательства вины переданы в Дальневосточное следственное управление на транспорте СКР.

Операция проводилась сотрудниками отдела по противодействию коррупции Уссурийской таможни совместно с УФСБ по Приморскому краю.

Ранее ФАН сообщал, что десант из сотрудников ФСБ, уголовного розыска и Росгвардии высадился на отдаленном острове Приморского края, Путятина. Семеро местных жителей были задержаны в ходе рейда.