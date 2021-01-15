Вандалы в Партизанске разрушили новогодние украшения, ФАН публикует видео

Владивосток, 15 января. В ночь на Старый Новый год в городском парке города Партизанск вандалы поломали уличные украшения. Нарушителей ищет полиция, сообщает ФАН.

«Ну что за люди, видно, что для них это просто забава. Ломают то, что другие делали», — жалуются жители Партизанска в социальных сетях.

От рук вандалов пострадала новогодняя елка и декоративный подарок, рядом с которым фотографировались местные жители. С зеленой красавицы молодые люди сорвали гирлянды, а у коробки оторвали крышку. На кадрах видно, что злоумышленники пинают друг другу предмет, похожий на новогодний шар.

Городскому имуществу нанесен значительный ущерб, нарушителям, в случае их задержания, может грозить уголовная ответственность.

Ранее ФАН сообщал, что мошенники в Приморье заключали договоры на поставку машин из Японии, но условия сделки не выполняли. Организатор преступной схемы, 26-летний житель Большого Камня, предстанет перед судом.