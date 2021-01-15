Циклон отрезал жителей острова Попова от Владивостока

Владивосток, 15 января. Паромное сообщение с островом Попова прервано из-за усиливающегося ветра в столице ДФО. Жители острова смогут вернутся домой только завтра, если позволит погода, передает корреспондент ФАН.

«Ввиду штормового предупреждения вечерний рейс парома «Бригадир Ришко» отменен, на завтра расписание остается действующим», — сообщили в офисе паромной переправы.

Погода во Владивостоке испортилась из-за циклона, который пришел со стороны КНР. В городе бушует метель, ветер достигает скорости 15 метров в секунду, а по прогнозам синоптиков, к ночи усилится до 20 метров в секунду.

Неофициальная ледовая переправа также стала недоступна из-за непогоды. Лед в проливе Старка, который разделяет острова Попова и Русский, взломало и вынесло ветром. Еще утром по нему передвигались машины.

Движение во Владивостоке полностью парализовано начавшимся снегопадом, писал ранее ФАН. Множество ДТП и застрявшие большегрузы мешают проезду и работе спецтехники.