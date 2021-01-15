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Обильный снегопад стал причиной транспортного коллапса во Владивостоке

Обильный снегопад стал причиной транспортного коллапса во ВладивостокеВладивосток, 15 января. Движение во Владивостоке полностью парализовано начавшимся снегопадом. Множество ДТП и застрявшие большегрузы мешают проезду и работе спецтехники, передает корреспондент ФАН.

Всю ночь коммунальные службы готовились к началу снегопада. На наиболее опасных участках были расставлены машины с песко-солевой смесью, дороги обработали противогололедными реагентами. Во избежание крупных аварий, в город ограничили въезд большегрузного транспорта.

«На ряде участков из-за непогоды уже возникают сложности движения автотранспорта. Для обеспечения безопасности въезд в город и передвижение по улицам краевого центра большегрузного транспорта под запретом», — сообщают в оперативном штабе города.

Однако всего через три часа после начала осадков, уровень пробок в городе достиг отметки девять баллов.

На улицах города работает 161 единица снегоуборочной техники и 190 дорожных рабочих. По прогнозам синоптиков, снегопад будет продолжаться в течение всего дня и завершится только к утру субботы.

Ранее ФАН сообщал, что синоптики обещают сильные осадки в Приморском крае в конце рабочей недели.

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