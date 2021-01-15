Тренера разыскивает полиция Приморья по подозрению в педофилии

Владивосток, 15 января. Полиция Приморья разыскивает спортивного тренера, которого подозревают в совершении насильственных действий в отношении ребенка. В прошлом году он попал на видео с несовершеннолетней, передает корреспондент ФАН.

Подозрения полиции вызвала запись камер видеонаблюдения из спортивного клуба «Ратник», расположенного в Большом Камне. В подсобке, где хранится спортинвентарь, мужчина общается, а затем обнимается с девочкой.

Запись, появившаяся в октябре, вызвала большой общественный резонанс в Приморье. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет).

Однако до возбуждения уголовного дела подозреваемый Дмитрий Казаков успел скрыться. Помочь найти его сейчас просит полиция жителей Приморья.

Полицейские задержали мужчину, который 11 лет скрывался от федерального розыска в Приморье, сообщал ранее ФАН. Он был обнаружен случайно, когда правоохранительные органы искали у местного жителя нелегальное вооружение.