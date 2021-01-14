Пожар оставил без жилья четыре семьи из Владивостока

Владивосток, 14 января. Пожар сделал непригодным для проживания барак на мысе Чумака во Владивостоке. Семьи из сгоревшего здания размещают в пункте временного пребывания, передает корреспондент ФАН.

Пожар начался утром, по словам жителей дома, загорелась крыша. Пожарные караулы прибыли на место в 10:33 по местному времени, а уже через час пожар был локализован.

«Пожар ликвидировали, быстро провели эвакуацию. Ситуация осложнялась тем, что здесь безводный район, а в доме у многих были газовые баллоны», — рассказал начальник службы пожаротушения главного управления МЧС Денис Бикиров.

В доме проживало 12 человек. Всех их сейчас перевозят в пункт временного размещения, предусмотренный в городе на случай чрезвычайных происшествий. В дальнейшем для них подберут жилье из маневренного фонда.

«В доме проживало четыре семьи, в них трое детей и одна старенькая бабушка. Всех их сегодня перевезем в теплый пункт размещения и подберем им жилье. Никого в этой трудной ситуации не бросим, сделаем все, чтобы помочь», — рассказал мэр Владивостока Олег Гуменюк, который прибыл на место происшествия.

Пожарным удалось отвоевать у огня сам дом, серьезно пострадала только крыша. Судьбу дома после обследования решат специалисты.

Управление МЧС России по Приморскому краю подвело печальную статистику за первые 10 дней нового года, сообщал ранее ФАН. Пожары унесли жизни 15 приморцев.