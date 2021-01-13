Матрос серьезно травмировался при падении с высоты на палубу корабля в Приморье

Владивосток, 13 января. Пострадавшего матроса эвакуировали спасатели МЧС России с судна в заливе Находка. Мужчина получил травмы при падении с высоты.

Матрос балкера, который стоял на рейде возле порта Восточный, по невыясненной пока причине упал с высоты на палубу. Самостоятельно доставить его на берег команда не могла, так как это могло привести к дополнительным травмам. Узкие проходы, крутые подъемы и спуски на судне, высота которого более 10 метров, и другие факторы создавали проблемы для безопасной эвакуации пострадавшего, поэтому требовалась помощь спасателей

«Работать нужно было быстро, но очень аккуратно, чтобы не усугубить состояние пострадавшего. Использовали шины и ремни, чтобы зафиксировать травмированного, применили альпинистское снаряжение для страховки при спуске», — рассказали в пресс-службе МЧС.

Пострадавшего эвакуировали на буксир, который доставил его на берег. Там его встретила бригада скорой помощи, чтобы отвезти в больницу.

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