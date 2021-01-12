Приморца подозревают в продаже клыков амурского тигра иностранцу

Владивосток, 12 января. В отношении жителя Приморского края возбуждено уголовное дело о добыче и обороте особо ценных пород животных. По версии Следственного комитета, подозреваемый занимался продажей частей тела амурского тигра.

«Это второе дело, возбужденное в отношении фигуранта по аналогичной статье. Ранее сообщалось, что подозреваемый со своим знакомым договорились продать шкуру, а также другие части амурского тигра», — уточнили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю.

События, которые легли в основу уголовного дела, разворачивались в Дальнереченском районе Приморья, одной из территорий, где обитает амурский тигр. Подозреваемый продал гражданину иностранного государства четыре тигриных клыка. За дериваты мужчина выручил 300 тысяч рублей.

Ранее мужчину уже заподозрили в попытке продажи иностранцам тигриной шкуры за 700 тысяч рублей. Вместе с сообщником он спрятал нелегальный товар в тайнике, устроенном в печи заброшенной котельной для передачи покупателю. После заключения сделки и получения денег, злоумышленников задержала полиция.

Ранее ФАН писал, что в Дальнереченском районе Приморья в декабре тигр напал на несколько таежных сел, каждый раз убивая сторожевых собак в расположенных на окраинах дворах. Специалисты охотнадзора и центра «Амурский тигр» несколько дней выслеживали хищника в лесу, пока его не удалось обездвижить и изъять из дикой природы.