Приморье ждет сокрушительный удар стихии

Владивосток, 12 января. Синоптики обещают сильные осадки в Приморском крае в конце рабочей недели. Сейчас Владивосток испытывает влияние одного из трех циклонов, спрогнозированных на этой неделе.

Ночью на акваторию Японского моря вышел циклон, накрыв южную часть Приморья. А уже завтра выйдет еще один, с запада. Он пройдет по центральной части Приморья, поэтому снег пойдет и в северных районах края.

«Можно сказать, что нынешний снег служит как бы репетицией для предстоящего снегопада. Я бы предложил к вопросу о снегопаде еще раз вернуться в четверг, 14 января», — сообщил начальник Примгидромета Борис Кубай.

Самый сильный удар стихии ожидается в эту пятницу. Наиболее активный циклон из тех, также придется с запада. Сейчас он зарождается на территории Монголии, и пройдя через КНР, выйдет на юг Приморского края. Ожидается выпадение большого количества осадков.

Как сообщал ранее ФАН, сильный снегопад, который идет во Владивостоке уже более 15 часов, стал причиной множества аварий. В одной из самых больших участвовало сразу 11 автомобилей.