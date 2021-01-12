Владивосток, 12 января. Сильный снегопад, который идет во Владивостоке уже более 15 часов, стал причиной множества аварий. В одной из самых больших участвовало сразу 11 автомобилей, передает корреспондент ФАН.

К этому моменту в ГИБДД поступили около 40 сообщений о ДТП. В большинстве случаев аварии происходят из-за неосторожности водителей на скользкой от снега дороги. Несмотря на то, что к уборке снега во Владивостоке приступили ранним утром, очистить перегруженные автотранспортом трассы и магистрали оперативно не удается. Так, авария на дороге, ведущей в аэропорт, произошла по вине одного из водителей, который потерял управление на покрытом снегом асфальте.

«По предварительной информации, к аварийно-опасной ситуации привело несоблюдения водителями транспортных средств безопасного скоростного режима в условиях непогоды. Превышение допустимой скорости движения и несоблюдение дистанции спровоцировали дорожно-транспортное происшествие. В результате столкновения механические повреждения получили 11 автомашин. Пострадавших нет», — сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова.

А на трассе между Де-Фризом и поселком Новый в пригороде Владивостока в аварию попал автомобиль такси и несколько дорогих иномарок. По дороге буквально раскидало в разные стороны несколько джипов, в том числе и Lexus.

Несмотря на рекомендации городских властей предприятиям сократить рабочий день и отпустить сотрудников домой пораньше, к вечернему час-пику ситуация на дорогах города стала критической. Уровень пробок достиг отметки 10 баллов, на основных магистралях движение практически остановилось.

«Снегоуборочная техника и рабочие муниципального предприятия работают во всех районах города. За каждой бригадой закреплен ряд адресов, где они вручную и с помощью техники ведут уборку снега и обработку участков противогололедными материалами», — рассказали в городском управлении дорог и благоустройства.

По прогнозам синоптиков, завтра снегопад продолжится. На погоду в Приморье оказывает влияние циклон, а следом за ним идут еще два. Самый сильный удар стихии ожидается в эту пятницу. В краевом центре снег шел в последний раз в ноябре прошлого года, сообщал ранее ФАН. Тогда ставший уже знаменитым ледяной шторм нанес тяжелый удар по инфраструктуре города.

Первый в наступившем году снег стал причиной множества аварий во Владивостоке, сообщал ранее ФАН. С утра из-за ДТП уже перекрыто движение по одной из главных трасс города.