Снегопад стал причиной множества аварий во Владивостоке

Владивосток, 12 января. Первый в наступившем году снег стал причиной множества аварий во Владивостоке. С утра из-за ДТП уже перекрыто движение по одной из главных трасс города.

По сообщениям очевидцев, из-за аварии с участием сразу пяти машины полностью остановилось движение по дороге Седанка — Патрокл. Информации о пострадавших не поступало, на месте уже работают сотрудники ГИБДД, но прогнозов, когда движение будет запущено, пока нет.

Кроме того, аварии ограничили движение на проспекте Столетия Владивостоку, центре города и трассе в аэропорт.

В краевом центре снег шел в последний раз в ноябре прошлого года, сообщал ранее ФАН. Тогда ставший уже знаменитым ледяной шторм нанес тяжелый удар по инфраструктуре города. По прогнозам синоптиков, сразу три циклона будут оказывать влияние на погоду в Приморье ближайшие дни. Ожидается, что снег будет идти во вторник, среду и пятницу.