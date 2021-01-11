Воинское захоронение нашли в Приморье

Владивосток, 11 января. В ходе полевой разведки на озере Хасан, бойцами Поискового объединения "АвиаПоиск" было обнаружено захоронение военнослужащих отдельного саперного батальона, принимавшего участие в сражении с японцами у озера Хасан.



Разведка строилась на основании архивных карт расположения братских могил 32-й стрелковой дивизии 39-го стрелкового корпуса Красной Армии, полученных в ходе работы в Российском государственном военном архиве. Поисковики обследовали район, где на схеме обозначена могила №5. По справке захоронения, в ней похоронены 35 красноармейцев из состава ОСБ.

В ходе поисков в указанном квадрате, на склоне одной из ложбин восточного берега озера была обнаружена площадка с просевшей ямой, которую трудно заметить неопытному человеку. При обследовании ямы был получен глубинный сигнал металлических фрагментов, что подтверждает наличие неглубоко захороненных останков.



С началом полевого сезона 2021 года приморские поисковики планируют провести исследование неучтённого захоронения и после его протоколирования, установить обелиск с памятной доской.

Ранее ФАН сообщал, что поисковики обнаружили детали четырех разбитых танков на месте Хасанских боев в Приморье.