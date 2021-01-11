Владивосток, 11 января. Управление МЧС России по Приморскому краю подвело печальную статистику за первые 10 дней нового года. Пожары унесли жизни 15 приморцев.

«Основными причинами пожаров послужили: аварийный режим работы электрооборудования, неправильная эксплуатация электроприборов и печного отопления, неосторожность при курении», — уточники в ведомстве.

Так, гибелью ребенка закончился пожар в городе Большой Камень на юге Приморского края. Из сильно задымленного помещения на четвертом этаже многоквартирного дома пожарные вынесли двух девочек, одна из которых скончалась в больнице.

«9 января в 17.00 в пожарно-спасательную службу города Большой Камень поступило сообщение о том, что на улице Гагарина горит квартира в жилом многоквартирном доме. Спустя 5 минут на место пожара прибыли огнеборцы. На момент прибытия горела квартира на четвертом этаже. При помощи автолестницы огнеборцы вынесли из охваченной дымом и пламенем квартиры девочку. Еще одну девочку пожарные вынесли, используя комплект защиты органов дыхания по лестничным маршам. Оба ребенка, 2008 года рождения, были переданы врачам скорой помощи. К сожалению, несмотря на все принятые врачами меры, один ребёнок погиб», — пояснили специалисты.

Еще одна трагедия разыгралась в частном секторе, двухэтажный дом сгорел на улице Орбитальной в пригороде Владивостока. Как рассказали очевидцы, в объятый пламенем дом бросилась пожилая женщина, чтобы спасти документы. Однако покинуть строение она не смогла, позже во время разбора завалов спасатели обнаружили ее тело.

Сильный пожар произошел новогодней ночью в поселке Новый Надеждинского района Приморского края. Горел частный дом. По предварительной информации, причиной возгорания стало попадание пиротехнической ракеты.

В отдаленном селе Глубинном Красноармейского района Приморья ночью загорелась школа, сообщал ранее ФАН. Несмотря на усилия пожарных, спасти двухэтажное здание не удалось.