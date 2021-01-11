Первый в наступившем году рыбак погиб в Приморье

Владивосток, 11 января. Мужчина не смог выбраться из машины, когда она провалилась под лед на озере Ханка в Приморском крае. Из воды тело погибшего доставали спасатели.

Трагедия произошла на новогодних праздниках в Ханкайском районе приморья. Мужчина, вопреки запрету, решил доехать до места рыбалки на машине. Автомобиль практически моментально провалился под лед, водитель выбраться не смог.

«Сообщение о том, что произошел провал автомобиля под лед, поступило 8 января. На место были направлены шесть спасателей владивостокского поисково-спасательного отряда и одно плавательное средство. Прибыв на место, сотрудники приступили к поискам. Тело было извлечено из автомобиля и передано сотрудникам полиции», —сообщили в пресс-службе МЧС по Приморью.

Транспортное средство с телом рыбака на следующий день нашли спасатели. Погибшего из воды достали быстро, с машиной пришлось повозиться. Водолазы закрепили на кузове стальные тросы, за которые лебедкой вытянули авто на поверхность.

Сезон зимней рыбалки в Приморье уже унес жизни более 10 жителей края. Ранее ФАН писал, что неподалеку от поселка Тавричанка рыбаки провалились под лед на Toyota Surf. Несмотря на небольшую глубину, вытаскивать их пришлось спасателям МЧС.