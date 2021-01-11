В Приморье увеличат число пунктов вакцинации от коронавируса

Владивосток, 11 января. Число пунктов вакцинации от коронавируса нового типа увеличат в Приморском крае. Об этом доложили главе региона Олегу Кожемяко на заседании оперштаба.

Заместитель председателя приморского правительства Анастасия Худченко сообщила, что в регион поступили две вакцины против коронавируса — «Эпиваккорона» и «Гаммковидвак». Последняя, как уточнила чиновница, подходит для лиц старше 65 лет. В первую очередь привьют медицинский персонал и социальных работников.

«Сейчас прорабатываем вопрос об увеличении количества прививочных пунктов, чтобы охватить как можно больше населения. Это, в свою очередь, позволит в конце марта-апреле вернуться к нормальной жизни», — приводит пресс-служба краевого правительства слова Худченко.

Губернатор Приморского края в свою очередь призвал глав муниципалитетов организовать эффективную работу с местными больницами, предприятиями для проведения прививочной кампании на своих территориях.

Ранее ученые дали прогноз по коронавирусу после новогодних праздников в России. По их мнению, в стране может наблюдаться небольшой кратковременный всплеск заболеваемости.