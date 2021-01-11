После месяца засухи во Владивостоке ждут снег

Владивосток, 11 января. Синоптики прогнозируют выпадение небольшого снега во Владивостоке завтра, 12 января. В последний раз осадки в столице Приморья были более месяца назад, во время ледяного дождя, ущерб от которого составил около миллиарда рублей, отмечает ФАН.

«Сразу скажу, что нынешние морозы пойдут на ослабление, начиная с понедельника, 11 января. В среду, 13 декабря, днем на побережье температура может приблизиться к отметке в 0 градусов, а на территории Приморского края будет в пределах -5...-10 градусов. Небольшой снег вероятен во Владивостоке», — отметил главный синоптик Приморского края Борис Кубай.

Специалисты отмечают, что на территории края наблюдают аномально неравномерное распределение снежного покрова. Если в центральных районах он выше нормы в полтора раза, то на юге меньше от обычных показателей на 70%, а то и вовсе отсутствует.

Во Владивостоке снег в последний раз проходил в конце ноября 2020 года, когда ставший уже знаменитым ледяной шторм нанес тяжелый удар по инфраструктуре города. ФАН писал, что в конце декабря, чтобы украсить столицу Дальнего Востока к новогодним праздникам, властям пришлось применять генераторы снега, которых обычно используются на горнолыжных курортах.