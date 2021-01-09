Юные защитники Родины провели учения во Владивостокской крепости

Владивосток, 9 января. Форт №7 Владивостокской крепости стал местом проведения военно-патриотических учений для допризывников «Юные защитники Родины». Дети под руководством инструкторов соревновались в стрельбе, метании гранат и захвате огневых точек.

В играх приняли участие дети из многодетных и малообеспеченных семей, воспитанники центров семейного устройства и волонтеры. Ребятам предстояла отработка навыков начальной военной подготовки, знакомство с современным вооружением.

«Участие в подобных играх помогает в полной мере проявить выносливость, волю к победе, командный дух, получить новые навыки, а также узнать много нового из истории военного снаряжения и экипировки. Такие мероприятия являются хорошей школой для настоящих патриотов, воспитывают чувство товарищества, дают хорошую физическую подготовку и развивают силу духа. Ведь эти мальчишки — будущие защитники Родины», — отметил Александр Щербаков, инициатор проведения военно-патриотической игры.

Дети, облачившись в походную экипировку, разыграли захват подземной базы и встречный бой на кольцевом маршруте, потренировались в битвах за огневые точки и стрельбе по мишеням.

На развернутой здесь же выставке вооружений времен Гражданской войны, Второй мировой и современного оружия историки-краеведы рассказали об истории военного снаряжения и экипировки и ответили на все вопросы ребят. Кроме того, мальчишки и девчонки прошли мастер-классы по разборке-сборке оружия и по надеванию современной бронезащитной экипировки.

Ребята также были рады вкусному обеду и горячему чаю, которые обеспечила полевая кухня. Все победители и отличившиеся в играх получили награды.

Форт, построенный в 1910–1916 годах и названный в честь наследника Цесаревича Алексея Николаевича, имеет интересную историю создания и конструкцию. Форт занимает левый фланг оборонительной позиции и обращен на Амурский залив. Бетонный стрелковый бруствер имеет ступенчатый обратный скат, ниши для стрелков, три бетонных барбета по флангам и в центре. В центральной части форта устроена тоннельная казарма глубокого залегания, соединенная тремя потернами с подбрустверной галереей и двумя — с тыльными выходами.

В настоящее время форт электрифицирован и обустроен, там созданы все условия для проведения военно-тактических игр для детей и подростков. Ребята смогли окунуться в военную историю и ознакомиться с памятником военно-инженерной архитектуры федерального значения.

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