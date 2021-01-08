Тигра заметили в 50 километрах от Владивостока, ФАН публикует видео

Владивосток, 8 января. Автомобилисту удалось заснять на видео тигра в районе поселка Роздольное в Приморском крае. Хищник перебегал оживленную дорогу ночью.

На кадрах видно, как тигр перебегает через асфальтированную дорогу с металлическими барьерами. Хищник находился в свете фар всего несколько мгновений, после чего перепрыгнул через леера и убежал.

instagram.com nadega.inform

Водитель, сделавший запись, отметил, что встреча произошла в районе села Раздольное, всего в 50 километрах от Владивостока. Это довольно густо-заселенный район, где преобладает одноэтажная застройка и дачный сектор.

Летом 2017 года тигра заметили во Владивостоке. Специалисты охотнадзора и полиция два дня его ловили по городу, тигр ловко уходил от преследования. После его отловили и выпустили в национальном парке «Бикин» Приморского края. Он успешно охотился на лося и переплыл реку Бикин.