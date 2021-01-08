В Приморье полностью сгорела школа, ФАН публикует видео

Владивосток, 8 января. В отдаленном селе Глубинном Красноармейского района Приморья ночью загорелась школа. Несмотря на усилия пожарных, спасти двухэтажное здание не удалось.

О пожаре сообщили в час ночи по местному времени, когда горела крыша и второй этаж деревянного здания. Только к четырем утра пожарным удалось локализовать возгорание, а полностью потушить школу получилось в половине шестого. Общая площадь пожара составила 3000 квадратных метров.

пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю

Перед местными властями встала задача, где продолжить обучение 70 детей, которые ходили в сгоревшую школу. Возить детей в соседний поселок не представляется возможным, так как до него более 60 километров по грунтовым дорогам. Сейчас идет поиск помещения, которое можно было бы приспособить под образовательный процесс. Кроме того, нужно будет закупить погибшее в огне оборудование — учебники, парты, доски и другое.

Неосторожность водителя стала причиной пожара на авторынке во Владивостоке, сообщал ФАН ранее. В результате полностью сгорела одна из машин, которая была выставлена на продажу.