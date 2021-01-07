В Приморье готовятся к удару стихии

Владивосток, 7 января. Дальневосточное УГМС сообщает об угрозе обледенения судов в акваториях Приморского края.

Уже с середины ночи 8 января в северной половине Японского моря ожидается очень быстрое обледенение судов. Капитанам рекомендовано переждать непогоду в портах и не выходить в море ближайшие два дня.

Ранее ФАН сообщал о гибели траулера «Онега», который затонул 28 декабря прошлого года в Баренцевом море. По предварительной версии, причиной гибели корабля стали обледенение и сильный шторм.