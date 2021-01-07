Приморье возвращает позиции по судостроению

Владивосток, 7 января. Приморские корабелы в прошедшем году внесли заметный вклад в развитие флота России, как военного, так и гражданского. ФАН собрал самые значимые проекты 2020 года.

Целую серию из восьми краболовов начали строить в Находке по программе инвестиционных квот, государство компенсирует заказчикам часть затрат. Для небольшого портового города этот заказ очень важен, работа над ним уже позволила значительно вложиться в модернизацию судоремонтного завода, которой не было с восьмидесятых годов прошлого столетия.

«На сегодня мы модернизировали систему вентиляции в судостроительном комплексе. Закончены работы по укреплению первого стапельного места для организации сборочных стапелей, где отдельные блоки будут собираться в корпус. В планах — модернизация слипа. Кроме того, по мере реализации проекта будет закуплено различное оборудование в России и за рубежом», — рассказал исполнительный директор верфи Сергей Старовойтов.

Еще одна верфь, которая успешно работает над военным и гражданским заказом, находится во Владивостоке. В этом году «Восточная верфь» спустила на воду полутяжелые плавучие металлические причалы, шестой по счету противодиверсионный катер проекта 21980 «Грачонок», а также флагманский краболов «Охотск», водоизмещением 1586 тонн.

«В ноябре прошлого года мы первыми среди предприятий Дальнего Востока произвели закладку краболова, а теперь первыми спускаем на воду столь нужное нашим рыбопромышленникам судно», — подчеркнул врио генерального директора АО «Восточная верфь» Сергей Баканев.

АО «Центр судоремонта «Дальзавод», старейшее предприятие Приморского края, в этом году выпустило на ходовые испытания большой противолодочный корабль проекта 1155 «Маршал Шапошников», который после глубокой модернизации получил класс фрегата. Корабль получил современные комплексы ударного ракетного оружия «Калибр—НК», «Уран» и новейшее артиллерийское вооружение. Существенно обновили и радиоэлектронное вооружение корабля.

«Огневая мощь корабля по сравнению с первоначальной выросла в несколько раз», — отметили в пресс-службе АО «Центр судоремонта «Дальзавод».

В октябре здесь завершился ремонт подводной лодки «Усть-Большерецк», корабль возвращен в боевой состав Тихоокеанского флота. Это многоцелевая дизель-электрическая подводная лодка проекта 877 «Палтус», которая предназначена для борьбы с подводными и надводными кораблями противника, защиты военно-морских баз, морского побережья и морских коммуникаций.

Флагман приморского судостроения, судостроительный комплекс «Звезда» поднимает арктический и нефтеналивной флот России на высокий уровень. На верфи строятся уникальные для России типы судов — танкеры «Афрамакс» дедвейтом 114 тысяч тонн, танкеры-газовозы, не имеющие аналогов атомные ледоколы проекта «Лидер», а также суда снабжения. Сегодня идет активное строительство 16 мощных кораблей высокого класса.

Летом здесь приступили к резке стали для атомного ледокола «Россия». Атомоход будет способен прокладывать канал шириной около пятидесяти метров, что обеспечит возможность круглогодичной проводки по Северному морскому пути крупнотоннажных транспортных судов.

Первый российский нефтеналивной танкер класса «Афрамакс» «Владимир Мономах» года спустили на воду в мае, а декабре заложили уже шестое по счету судно этого типа. Также в декабре на воду спустили первое многофункциональное судно снабжения усиленного ледового класса Icebreaker 7. Уникальный корабль, получивший имя «Катерина Великая», может преодолевать арктические льды толщиной до 1,5 метров. Тогда же состоялась закладка первого танкера—челнока усиленного ледового класса ARC6 дедвейтом 69 000 тонн. Судно названо в честь Валентина Пикуля – советского писателя, автора многочисленных художественных произведений на историческую и военно-морскую тематику.

Ранее ФАН сообщал, что выход в море модернизированного фрегата «Маршал Шапошников» стал впечатляющим зрелищем для жителей Владивостока. Жители города снимали и делались в социальных сетях фото одного из главных кораблей Тихоокеанского флота.