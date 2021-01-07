«Сухой закон» довел до смерти лесозаготовителя в Приморье

Владивосток, 7 января. Попытка отметить новогодние праздники спиртным закончилась трагедией на лесозаготовительной базе в Приморье. Один мужчина погиб, а второй попал больницу в результате конфликта.

В ночь на 6 января 2021 года в грузовой машине полицейские обнаружили тело 47-летнего мужчины с признаками насильственной смерти в виде телесных повреждений в области головы. В автомобиле также находился другой мужчина с тяжелой черепно-мозговой травмой.

По горячим следам был задержан 61-летний мужчина, который признался в совершении преступления. По его словам, участники трагедии — рабочие лесозаготовительной базы, на которой он следит за порядком. Мужчины, вопреки строгому запрету, начали распивать спиртное. Отговорить их от этой затеи не получилось, поэтому он взялся за киянку и ударил обоих по голове.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. В настоящее проведен осмотр места происшествия, решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Посетители казино в игорной зоне «Приморье» устроили потасовку с персоналом заведения, сообщал ранее ФАН. Подвыпившая компания начала грубить официантам, а после просьбы покинуть зал пошла на обострение конфликта.