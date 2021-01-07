Бесплатные лыжи начали воровать во Владивостоке

Владивосток, 7 января. Сотрудники «Русской лыжни», открытой на Русском острове во Владивостоке, вынуждены ужесточить правила работы проката. После того, как с лыжной базы начали расхищать инвентарь, пришлось ввести регистрацию по паспорту.

Поначалу организаторы полагались на порядочность горожан и камеры видеонаблюдения. Лыжи, ботинки и палки можно было получить под честное слово. Но, когда не досчитались шести комплектов, пришлось ввести регистрацию по паспорту. Пользователи социальных сетей осуждают поступок неизвестных воров.

«Ну как так, сделали власти что-то бесплатное для города, а тут взяли и украли. Не удивлюсь, если еще до конца зимы трассу закроют с таким отношением», «Лучшим поступком было бы вернуть лыжи», — пишут пользователи социальных сетей.

Трассу на острове Русском оборудовали городские власти. Здесь установили кафе, бесплатный прокат, теплые раздевалки, а каждую неделю всю дистанцию обновляют с помощью снежных пушек. Для желающих попробовать себя на беговых лыжах закупили 320 комплектов инвентаря.

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