В Приморье приближается к финалу строительство Спасо-Преображенского кафедрального собора

Владивосток, 7 января. В стенах Спасо-Преображенского кафедрального собора, который строят на центральной площади Владивостока, прошла встреча митрополита Владивостокского и Приморского Владимира с подрядными организациями.

Несмотря на праздничные дни, в соборе продолжаются монтаж электропроводки, работы по перепланировке ряда помещений в цокольном этаже. Представитель строительной организации рассказал о моделях лифтов, которые можно установить в соборе при параметрах предполагаемой шахты. Также были представлены образцы материалов для отделки кабины лифта.

Осмотрен тепловой узел собора, в котором уже установлено оборудование и выполнена отделка помещения. Митрополит Владимир сделал ряд замечаний, касающихся качества выполнения работ и дал поручения устранить изъяны в отделке помещения.

Место под храм было освящено еще в 2000 году Святейшим Патриархом Алексием II во время его визита в столицу Приморского края. Место застройки является историческим для жителей Приморья. Более 150 лет назад здесь высадились первые русские люди, впоследствии тут располагалась первая деревянная часовня военного поста, получившего название «Владивосток».

Ранее ФАН писал, что специалисты петербургского часового завода «Ракета» принимают участие в проекте по восстановлению часов Собора Парижской Богоматери.