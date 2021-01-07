Житель Красноярска не смог покинуть новогодний Владивосток

Владивосток, 7 января. Капитан самолета отказал в полете пассажиру рейса «Владивосток — Красноярск» из-за сильного алкогольного опьянения. Нетрезвого мужчину пришлось снимать с рейса с полицией.

Когда полицейские вели красноярца по посадочному рукаву, тот оскорблял их, в том числе, и нецензурно, пытаться вырваться. Далее, по сообщению транспортной полиции, он и вовсе нанес себе телесные повреждения.

Дебоширу оказали медицинскую помощь и доставили в дежурную часть. Теперь, помимо штрафа до 30 тысяч рублей, ему грозит ответственность за оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей. А это может обернуться годом исправительных работ.