Орланы вернулись на зимовку в Приморье

Владивосток, 7 января. В приморской столице вновь обосновались белоплечие и белохвостые орланы. Пернатые хищники каждый год прилетают во Владивосток на зимовье, радуя любителей редких кадров.

Орланы большую часть года обитают на северном побережье Дальнего Востока — Камчатке, Магадане, Сахалине и Курилах. А на юг Приморья прилетают за более мягкой зимой. Здесь легче найти незамерзающие акватории, а значит и полакомиться рыбой. Для приморских фотографов фотоохота на величественных птиц — обязательная зимняя съемка, к которой готовятся заранее. Главное, конечно, техника. Без хорошего объектива эффектной фотосессии не получится. Но у каждого фотографа есть свои хитрости, как подманить дикую модель поближе, чтобы кадр получился интереснее. Приморские фотографы на встречу с величественными птицами отправляются на набережную Цесаревича, прямо в центр города.

Самое главное — запастись мороженной рыбой, сгодится обычная селедка. Казалось бы, что гостя из дикой природы лучше баловать парной навагой, но та быстро тонет, а замороженная — долго находится на воде. Птица успевает ее заметить и спикировать к добыче. Именно так и получаются самые яркие фото.

«Бородатый и его друзья. Сегодня попался интересный бородатый орлан. Рыбу под вечер хорошо брали, штук 8 прилетело, а я всего 4 рыбки взял», — делится впечатлениями от фотоохоты Иван Боровков.

Другой способ — караулить птиц на льду Амурского залива или бухты Новик. Тут они ведут себя достаточно смело, поскольку рыбаки частенько подкармливают их своим уловом. Огромные, размах крыльев до двух метров, птицы, скачут по льду за свежей корюшкой или навагой.

А третьи наоборот, вместо того чтобы спускать птиц на землю, отправляются на фотоохоту в небо. Для этого не обязательно использовать квадрокоптер или дельтаплан, достаточно подняться на одну из многочисленных сопок, на которых расположены все прибрежные города Приморья.

Однако есть и более простой способ. Находкинский фотограф Константин Жук поделился им с корреспондентом ФАН.

«В первую очередь, необходимо наличие городской свалки, где эти гордые и красивые птицы, копошатся в мусоре вместе с воронами и чайками», — рассказал Константин.

Но самые интересные фото появятся ближе к весне. Сейчас на кадрах можно увидеть только как орланы парят на фоне многоэтажек или держат в когтях рыбу. А вот в марте начнется настоящая дикая природа.

«Интересней всего их снимать весной , во время брачного периода. Они кучкуются на тающем льду, красуются друг перед другом, закладывают крутые виражи, дерутся», — открыл секрет Константин.

В Приморье орланы будут оставаться до конца марта, а после улетят в родные края, оставив на память сотни красивых фотокарточек.

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