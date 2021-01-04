В Приморье презентовали сериал по книге Сергея Лукьяненко

Владивосток, 4 января. Сериал по книге Сергея Лукьяненко «Осенние визиты» представили зрителям сети Интернет кинематографисты Приморья. Первая серия доступна на видеохостинге youtube.com. Режиссер Георгий Саенко поделился с корреспондентом ФАН некоторым моментами работы над проектом.

По словам Григория, именно творчество Лукьяненко однажды определило выбор его призвания. Именно после прочтения одного из романов он решил снимать кино.

«Когда-то давно, в 1999 году, один из хороших знакомых подсунул мне книжку «Ночной дозор», со словами «Эта книга изменит твою жизнь». Собственно, так и получилось. Правда, не в том контексте, что я стал фанатом Лукьяненко, а в том, что понял, чем хочу заниматься. Книгу же «Осенние визиты» я прочел позже, и история эта зацепила. Сам сюжет в ней достаточно прост, но подан он под соусом понимания - чего в жизни надо людям. А чего не надо», — рассказал Григорий.

Взяться за экранизацию любимого автора помог случай. Во время его визита на литературный фестиваль в Приморье Григорию удалось встретиться с Сергеем Лукьяненко и презентовать свою идею. Дальше закипела работа.

«Поддержкой автора у нас получилось «заручиться», простите за некоторую тавтологию - лишь показав, что мы реально настроены работать над книгой. Была встреча с писателем, в рамках фестиваля «Литература Тихоокеанской России», в 2018 году. Подошли, спросили. Сергей Васильевич ответил, — покажите, что умеете. К его следующему приезду мы сняли пару сцен разных по наполнению, он сказал — хочу дальше. Ну и завертелось. Права продал за один рубль», — вспоминает режиссер.

На производство средства собирали всем миром. Помогали коллеги, неплохо сработал краудфайндиг. Со временем нашлись и спонсоры.

«Съемки проходят по мере возможностей, поскольку снимаем мы, что называется, без бюджета. Все деньги, которые нам приходят от спонсоров или тех зрителей, которые считают своим долгом поддержать проект - тратятся на организацию съемок, какие-то очевидные вещи, вроде костюмов и тому подобного. С начала съемок мы истратили примерно миллион рублей, может чуть больше. Из которого 600 тысяч - то, что собрано с помощью краудфаундинга, около 300 тысяч выделили спонсоры», — рассказывает Григорий Саенко.

К этому моменту первую серию посмотрели уже почти 17 тысяч человек, на 1200 лайков всего 54 дизлайка. Комментарии под видео внушают доверие к профессионализму съемочной группы. Зрители подчеркивают — картина максимально следует первоисточнику.

«Неплохо, очень даже. Игрой актеров полностью доволен. Дух книги тоже чувствуется. И наконец-то нормальный сценарий. Ребята, вы молодцы, достойная работа», «Удивительно, но все персонажи выглядят именно так, как я представляла при прочтении. Все, кроме Анны. Почему-то она в моем воображении была блондинкой. Особенно попали в яблочко с образом Визиря. Спасибо огромное за полученную возможность посмотреть дебютную серию. С нетерпением жду продолжения», — комментируют зрители видео.

Сам писатель работу приморского режиссера оценивает положительно и уже не раз поддерживал проект.

«Очень приятно, когда человек с таким авторитетом заботится о проекте, это сильно вдохновляет. На недочеты указывает. Иногда спорим, но о мелочах», — поделился Григорий Саенко.

Всего запланировано шесть серий, съемки продолжатся в этом году. Несмотря на ограничения, связанные с пандемией и трудности с финансированием, команда намерена уже в этом году снять недостающий материал и приступить к монтажу остальных серий.