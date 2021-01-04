Спасатели сняли с горы раненую туристку в Приморье

Владивосток, 4 января. В Шкотовском районе Приморья спасатели МЧС эвакуировали с горы Ливадийской женщину с травмой ноги, которая самостоятельно не могла передвигаться. С супругом она дожидалась помощи в лесу.

Вызов в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступил в семь вечера воскресенья, а уже в девять отряд спасателей начал восхождение в гору, чтобы найти попавших в беду туристов.

Обнаружив группу туристов, спасатели оказали женщине помощь и закрепив на специальных носилках, приступили к спуску. К шести утра спасатели доставили пострадавшую в село Лукьяновка, где ее ждали родственники, которые доставили ее в больницу.

Ранее ФАН сообщал, что в горах Абхазии сотрудники МЧС спасли потерявшегося 52-летнего москвича, а в Крыму спасатели помогли туристу спуститься с Лысой горы.